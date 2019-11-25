«Газпром нефть» примет участие в создании в Петербурге научного центра энергетических технологий

В создании в Петербурге международного технологического центра разработки новых технологий в промышленных и энергетических комплексах примет участие ПАО «Газпром нефть». Соглашение об этом 25 ноября подписали Смольный, АНО «Агентство по технологическому развитию» и сама госкомпания.

Документ предполагает, что в город будут привлекаться инженерные подразделения промышленных и энергетических корпораций, а петербургские технологические стартапы и проектные команды получат дополнительную поддержку.

Кроме того, в Петербурге может появиться полигон, на котором будут тестировать оборудование и технологии для шельфовых проектов. «Центр также будет включать множество образовательных программ при активном участии "Газпром нефти"», – добавил генеральный директор компании Александр Дюков.

Как пояснили «Фонтанке» в ПАО «Газпром нефть», речь не идет о конкретной точке в Петербурге: «Это будет совокупность нескольких сотен организаций — вузы, конструкторские бюро, инжиниринговые подразделения компаний, которые уже зарегистрированы в Петербурге, будут зарегистрированы либо рассматривают возможность релокации». Среди возможных участников в СМИ называют «Росатом», «Сургутнефтегаз», «Объединенную двигателестроительную корпорацию». В Центре инновационного развития ОАО «РЖД» «Фонтанке» также сообщили, что внимательно изучают проект.

Предполагается, что благодаря соглашению к 2030 году в Петербурге значительно возрастет объем заказов в научных и инженерных проектах. Сроки и стоимость проекта пока не раскрываются.



