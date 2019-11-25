Новым вице-губернатором Петербурга станет бывший начальник охраны дачи Путина

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность своего заместителя. Об этом он заявил на совещании с членами правительства 25 ноября.

До сих пор Валерий Пикалев занимал должность вице-губернатора Ленинградской области, он курировал вопросы безопасности. Прежде он работал на посту зампреда правительства Новгородской области по ЖКХ, ТЭК и строительству.

До того, как перейти в органы исполнительной власти, Валерий Пикалев возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России. Она занимается охраной резиденции Владимира Путина на Валдае.

Петербургским депутатам предстоит рассмотреть также кандидатуру Ирины Потехиной для назначения на должность вице-губернатора. Эти кадровые решения — следствие ухода из городского правительства Любови Совершаевой, которая занимала должность вице-губернатора по внутренней политике и руководила администрацией Александра Беглова. При этом вопросы безопасности в Петербурге сейчас курирует вице-губернатор Владимир Кириллов, который также отвечает за культуру.



