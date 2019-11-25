«Солярис» с ребенком и беременной перевернул «ГАЗель» на перекрестке Ветеранов и Жукова

Авария с «перевертышем» собрала крупную пробку на юго-западе Петербурга днем 25 ноября. Со слов очевидцев, в ДТП попало такси с пассажирами.

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспектов Ветеранов и Маршала Жукова столкнулись Hyundai Solaris и микроавтобус «ГАЗель». Последний от удара опрокинулся на бок на пешеходном переходе.

По словам очевидца Глеба, «Солярис» – такси, и в нем находились ребенок и беременная пассажирка. Микроавтобус разворачивался, и «Хёндэ» подбил ее сзади. «Солярис» прямо ехал, «ГАЗель» удар получила сзади справа... – пишет Глеб. – Он эпично переворачивался...»





Пассажиры такси «вроде как целые», отмечает очевидец. На месте работает скорая. Подробности произошедшего уточняются.

Из-за аварии сильно затруднено движение. По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотные пробки на Маршала Жукова со стороны проспекта Народного Ополчения к перекрестку с Ветеранов и на Ветеранов от Авангардной улицы.