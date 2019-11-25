Родственники выпавшей из автобуса на Ленсовета учительницы смирились и оставили водителя без судимости

Московский районный суд прекратил уголовное дело в отношении водителя маршрутки Абдулвахида Эшбекова, из чьего автобуса выпала и после умерла пассажирка. Ее родные не захотели продолжать процесс и помирились с подсудимым.

Как сообщает 25 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, Эшбеков признал вину, раскаялся и возместил детям погибшей ущерб. Потерпевший по делу обратился к суду с просьбой дело прекратить, так как стороны примирились и претензий к водителю у них нет. Судья противоречий не увидела и прекратила дело.

Эшбеков отъехал от остановки на улице Ленсовета 27 июля, как вскоре выяснилось, с незакрытой дверью. На повороте из салона выпала 55-летняя пассажирка, через две недели она умерла в больнице. Учительница из Пермского края приехала в Петербург провести отпуск.



