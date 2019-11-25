Экс-глава Печорского района Сопотов матом заслужил не только отставку, но и уголовное дело

Бывший глава района Псковской области Дмитрий Сопотов, который полагал, что сотрудникам ГИБДД лучше заняться оральным сексом, стал фигурантом уголовного дела по статье об оскорблении власти.

Об этом 25 ноября сообщает региональное управление Следственного комитета. Сопотову вменяют 319-ю статью УК РФ – в мае этого года он, пьяный, прилюдно высказал в адрес инспектора ДПС «слова и словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме». В середине ноября ему пришлось оставить должность главы Печорского района, тогда же он сказал, что искренне сожалеет.

Сопотов обрушился на инспектора с нецензурной бранью после того, как экипаж остановил машину директора муниципального предприятия «Благоустройство» Георгия Осипова. Районный глава, который сидел в пассажирском кресле, был недоволен тем, что инспектор задерживает людей такого статуса.

«Ни в одном районе такого нету. Ну и... сидите и <занимайтесь оральным сексом>... Ездите теперь и оглядывайтесь сзади. Что, я не знаю, как ездят тут пьяные, в том числе ваши... Что он там не доехал — 30 метров. Чё, мне позвонить нельзя было?!» – рассуждал чиновник, напомнив полицейскому, что за него голосовал народ, а тот «шестерка». Все это попало на видео, однако опубликовано оно было только спустя полгода.





Досталось Сопотову и от коллег по партии. «В его честь» прошло собрание.