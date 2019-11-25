Совфед разрешил признавать граждан России инагентами. Матвиенко поручила следить за применением закона
Законопроект о признании россиян «иностранными агентами» был принят на 469-м заседании верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации.
«Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов», – об этом 25 ноября сообщает ТАСС.
Эта информация также подтверждается карточкой инициативы. Следующий шаг – это прохождение закона у президента Владимира Путина.
При этом, как стало известно «Интерфаксу», спикер Валентина Матвиенко поручила следить, как закон будет применяться на практике. В случае необходимости она допустила возможность внесения изменений.
На прошлой неделе Госдума приняла закон, позволяющий признавать физических лиц иностранными агентами.
Напомним, что в 2012 году Госдума приняла поправки к Закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го.
Справка:
Изменения в законодательстве позволят признать иноагентами физических лиц, которые занимаются распространением материалов СМИ-иноагентов, а также создают материалы для таких изданий. Кроме того, получение средств и имущества из-за рубежа или от российских юридических лиц с иностранным финансированием теперь может стать основанием для признания человека «иностранным агентом». Нововведения предусматривают необходимость для признанного Минюстом инагента в течение месяца зарегистрировать юридическое лицо, а также использовать подпись «иностранный агент» при распространении материалов.