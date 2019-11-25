Совфед разрешил признавать граждан России инагентами. Матвиенко поручила следить за применением закона

Законопроект о признании россиян «иностранными агентами» был принят на 469-м заседании верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации.

«Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник одобрил закон, который позволяет наделять физических лиц статусом иностранных агентов», – об этом 25 ноября сообщает ТАСС.









Эта информация также подтверждается карточкой инициативы. Следующий шаг – это прохождение закона у президента Владимира Путина.

При этом, как стало известно «Интерфаксу», спикер Валентина Матвиенко поручила следить, как закон будет применяться на практике. В случае необходимости она допустила возможность внесения изменений.





На прошлой неделе Госдума приняла закон, позволяющий признавать физических лиц иностранными агентами.

Напомним, что в 2012 году Госдума приняла поправки к Закону «О некоммерческих организациях», которые дали право наделять статусом иностранного агента российские НКО. Законопроект о статусе иноагентов для физических лиц был внесен еще в 2017-м, однако в первом чтении его приняли только в январе 2018-го.