«Петропавловск-Камчатский» вернется на Дальний Восток

«Петропавловск-Камчатский» – первую неатомную подлодку, построенную для Тихоокеанского флота, – передали Адмиралтейские верфи Военно-морскому флоту. Торжественная церемония прошла на глубоководной набережной судостроительного завода в Петербурге 25 ноября.

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отметил, что корабль прошел все испытания и отвечает всем техническим стандартам, сообщает предприятие.

По проекту Министерства обороны к 2022 году флоту должны передать шесть лодок нового поколения. Новые суда предназначены для эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока и имеют высокую боевую эффективность. По данным пресс-службы Адмиралтейских верфей, завод «ЦКБ МТ «Рубин» модернизировал субмарины проекта 636.3, повысил дальность обнаружения целей, автоматизировал навигационную систему и обновил радиоэлектронное оборудование.





В число лодок, которые передадут Тихоокеанскому флоту предприятия судостроительной отрасли в 2020 году, войдут атомная субмарина «Белгород» и носитель подводных аппаратов «Посейдон».