Последний участок М-11 получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Платную трассу до Москвы откроет Владимир Путин

Восьмой участок дороги М-11 официально можно использовать – ГК «Автодор» получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом 25 ноября госкомпания рассказала на своем сайте.

Торжественное открытие последнего участка М-11, который соединяет 646-й км дороги (пересечение М-11 с трассой А-120 в районе Тосно) и развязку с КАД, по данным «Фонтанки», намечено на 27 ноября. Ожидается, что платную магистраль из Петербурга в Москву приедет открывать президент РФ Владимир Путин.

«На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. После открытия 8-го участка среднее время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 5,5 часов. Сейчас скорость движения по М-11 – 110 км/час. Исключение – обход Вышнего Волочка, где можно разгоняться до 130 км/час. Весной планируем увеличить скоростной режим до 130 км/час и на других участках трассы», – сообщил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

В сентябре 2019 года был открыт участок от Мясного Бора до Тосно. С 1 ноября на трассе начала действовать новая тарифная сетка. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день (с понедельника по четверг) составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль, в выходные (пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни) – соответственно, 2020 и 1494 рубля.





Строительство 7-го и 8-го этапов М-11 по договору с ГК «Автодор» вела компания «Магистраль двух столиц». Общая стоимость строительства 137,6 км от Мясного Бора до Петербурга составляет более 80 млрд рублей: 57,6 млрд рублей – капитальный грант от государства, остальное – деньги инвесторов. Концессионер будет эксплуатировать М-11 до 2041 года.

Компания «Магистраль двух столиц» создана в июле 2013 года инвестиционным банком «ВТБ Капитал» и французской компанией VINCI Highways (дочерним предприятием VINCI Concessions).