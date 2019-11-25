В Петербурге арестован «чеченский волк». После извинения за стрельбу он замолчал

Московский районный суд взял под стражу Мансура Абдылхаисиева, подозреваемого в хулиганской пальбе из автомата рядом со зданием полиции в Петербурге. Решение вынесено 25 ноября.

Как сообщает ГУ МВД по городу и Ленобласти, Абдылхаисиев арестован на 30 суток. В рамках уголовного дела о хулиганстве изъят автомобиль. По данным следствия, стрельба велась из охолощенного оружия.

В Объединённой пресс-службе судов добавили, что подозреваемый показаний не дает, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. Его адвокат просил домашний арест или подписку о невыезде.

22 ноября около двух часов ночи водитель «Приоры» нарушил спокойствие автоматной очередью в Московском районе. Громкий заезд автомобиля, отмеченного наклейкой #нохчиборз, что переводится как «чеченский волк», прошёл рядом со зданием УМВД. Позже водитель Мансур Абдылхаисиев извинился на камеру перед петербуржцами, которым «нанёс психическую травму».



