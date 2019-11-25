«Должны ли спешиваться четырехколесные?» Водитель KIA прикинулся пешеходом, чтоб объехать утренние пробки

Находчивый водитель малолитражки в Красногвардейском районе Петербурга решил объехать утренние пробки вперед других и «прокрался» на «зебру» вслед за пешеходами.

«Новый способ езды по утрам» водитель легковушки продемонстрировал на перекрестке Индустриального и Ириновского проспектов, сообщает 25 ноября очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Маневр записал на видео один из автомобилистов, стоявших там в ожидании зеленого сигнала светофора.

На записи видно, как серо-голубой KIA Picanto тихонько едет по тротуару вслед за пешеходами, съезжает за ними на «зебру» и уже с нее поворачивает направо к перекрестку. «Двухколесные должны спешиваться, когда проезжают по пешеходному, а должны ли это делать четырехколёсные?» – иронично интересуются в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».





По данным «Фонтанки», серо-голубой хэтчбек KIA Picanto 2009 года выпуска принадлежит 49-летнему петербуржцу. За последние годы у него накопилась целая коллекция штрафов за нарушения ПДД, но на «КИА» – только один, остальные – на других автомобилях.

Отметим, что, согласно статье 12.15 КоАП РФ, за движение по тротуару полагается штраф в 2000 рублей.

Такой способ езды, впрочем, не так уж и нов для Петербурга. В сентябре похожую картину наблюдали на проспекте Металлистов. Пока законопослушные автомобилисты стояли в пробке, водитель «Жигулей» решил объехать ее по тротуару и вместе с пешеходами пересек дорогу по «зебре». А в августе на Октябрьской набережной легковой Chevrolet врезался в переезжавший дорогу по пешеходному переходу каток.