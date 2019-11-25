Стендапер Стас Старовойтов даст концерт в Петербурге в пользу людей с аутизмом

В Петербурге пройдёт благотворительный концерт Сатса Старовойтова – одного из пионеров жанра stand up. Все средства будут направлены на поддержку Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом».

Вместе со Стасом Старовойтовым выступит петербургский комик Михаил Пеганов. Концерт состоится 27 ноября.

Собранные от продажи билетов деньги пойдут, в частности, на новую творческую инклюзивную площадку, которую открывает Центр «Антон тут рядом». На ней будут работать различные мастерские, в которых студенты Центра – взрослые люди с аутизмом – будут создавать уникальную продукцию, давно полюбившуюся петербуржцам. Также в пространстве будет размещаться компьютерная мастерская, где подопечные Центра будут получать важные прикладные навыки работы с ПК, необходимые сегодня для общения и работы. Предусмотрена и кухня, в которой студенты не только научатся готовить, но и смогут освоить навыки самостоятельности. Кроме того, на площадке будут работать творческие проекты.

В Центре подчёркивают, что это будет открытое инклюзивное пространство, где студенты и жители города смогут вместе работать и творить.

Для того, чтобы пространство заработало в полную силу, необходимо собрать ещё около полутора миллионов рублей.