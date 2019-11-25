Раздел «Петрохолода». Кто делит шкуру неубитого тюленя

К делу о банкротстве одного из юрлиц «Петрохолода» подключилось Агентство по страхованию вкладов, имеющее репутацию хваткого кредитора. «Фонтанка» выясняла, как его появление может нарушить планы нового владельца заводской земли, а директор старейшего городского производителя мороженого рассказал, когда и куда планирует переезжать.

Из-под крупнейшего производителя и поставщика мороженого в Петербурге уходит земля на Полюстровском проспекте в пользу компании «НБК-Строительство», это началось еще около полутора лет назад, рассказал Бадри Какабадзе, проработавший на заводе больше 30 лет. Он возглавил «Петрохолод» (тогда Хладокомбинат №6) на заре капитализма, и уже очень давно являлся его владельцем.

Между нами тает лед

«Петрохолод» – старейший производитель мороженого в России. Нынешний завод вырос из хладокомбината, заложенного на станции Кушелевка в 1936 году. С тех времен по деревне прошлась урбанизация, а предприятие обросло юрлицами на любой размер и вид деятельности.

Основных организаций три: АО «Петрохолод» (именно оно владеет землей на Полюстровском), ООО «Петрохолод. Мир мороженого» и ООО «Петрохолод». Первое привязали к земельным активам, второе торговало мороженым и десертами. Сейчас они оба ликвидируются. Третья фирма, созданная в 2015 году, почти полностью принадлежит Бадри Какабадзе через ООО «Петрохолод Групп» (еще 2% компании у Яны Елисабедашвили). Именно ООО «Петрохолод» сейчас производит мороженое и продолжит выпускать его после того, как покинет Петербург.

Сделка с застройщиком

Свежие выписки из Росреестра подтверждают, что землей на Полюстровском, 87, – всего около 5 га – все еще владеет именно АО «Петрохолод»





Поскольку эта компания – непубличное акционерное общество, в системе СПАРК смена его собственника, а значит и конечного владельца земли, отразилась неочевидным образом. Бадри Какабадзе изначально являлся единственным учредителем АО «Петрохолод». Последняя дата, когда это положение дел было зафиксировано самой компанией, — март 2017 года. Но, по информации Росстата на 31 октября 2019 года, теперь владельцами компании значится два десятка неназванных граждан России. Что это за люди, Бадри Какабадзе уточнять не стал, подтвердив лишь, что они связаны с «НБК-Строительство».

По словам Какабадзе, на момент сделки в начале 2018 года стороны договорились, что производитель мороженого съедет через три года с момента соглашения, а пока будет арендовать место у новых хозяев. До истечения срока «Петрохолоду» осталось примерно полтора года. Отсюда и спешка – на переезд нужен хотя бы год.

«НБК-Строительство», судя по учредительным документам, в основном занимается подготовкой собственной недвижимости к продаже и редевелопментом. Компания до недавних пор полностью принадлежала бизнесмену Андрею Скоблову, который в 2014 году избрался от «Единой России» в муниципальный совет округа «Правобережный» в Невском районе. В новом составе депутатского корпуса его не оказалось.

Также Андрею Скоблову на 100% принадлежат фирмы «НБК-Девелопмент» и «НБК-Недвижимость». В 2016 году «НБК-Строительство», по сообщениям СМИ, купила у банка «Санкт-Петербург» землю и здания Хладокомбината №1 на Черниговской улице.

В феврале 2019 года владельцем 35% компании «НБК-Строительство» стал 20-летний Даниил Ромашов. Юноша учится в петербургском филиале РАНХиГС, в этом году он избирался в муниципальный совет Невского округа по одноименному району, но выборы проиграл.





Выслушав вопрос «Фонтанки» о планах застройки земли «Петрохолода», молодой бизнесмен положил трубку. Известные редакции телефоны Андрея Скоблова отключены, и узнать его мнение по этому поводу напрямую не удалось. Как считает Бадри Какабадзе, земельные участки под его заводом могут застроить жильем. Правда, пока их статус – земли промышленности.

Участки общей площадью 5 га давно привлекали застройщиков – они расположены напротив ТРК «Европолис». Рядом Полюстровский сад, в шаговой доступности станция метро «Лесная». В последние годы здесь активно застраивается промзона. Неподалеку от метро на пересечении Грибалевой и Новолитовской улиц на месте бывших складов уже строятся три жилых комплекса. По соседству с производством мороженого, вдоль Кушелевской дороги компания «Эталон ЛенспецСМУ» возводит ЖК «Дом на Блюхера». Интересно, что еще один участок за землей «Петрохолода» на проспекте Маршала Блюхера принадлежит фирме «Прогресс-И», владельцем которой является известный тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.

Банкротство по щелчку

Новые собственники АО «Петрохолод», на которое записаны земельные активы, в апреле 2019 года запустили процесс его банкротства. Компания сама заявила суду о своей ликвидации, после чего дело стали рассматривать по упрощенной процедуре.

Судя по материалам арбитражного дела, «НБК-Строительство» имеет отношение к земле мороженщиков еще с марта 2018 года: компания Андрея Скоблова тогда получила у банков «Возрождение» и «Российский капитал» права требования по кредитам уже несуществующего ООО «Маяк» (было учреждено начальником юридической службы «Петрохолода») и ООО «Петрохолод. Мир мороженого» (ранее было 100% «дочкой» «Петрохолода»). АО «Петрохолод» поручилось за родственные организации и предоставило в залог часть своих земельных участков и зданий на Полюстровском. Срок получения прав требований от банков и время соглашения о передаче АО «Петрохолод» между «НБК-Строительство» и Бадри Какабадзе, которое он сам назвал, совпадают – это события полуторагодовой давности. Вероятно, что весной 2019 года девелопер запустил банкротство компании, которая на тот момент либо уже принадлежала ему, либо вот-вот должна была стать его.

По мнению основательницы бюро юридических стратегий Legal to business Светланы Гузь, которая по просьбе «Фонтанки» вникла в суть процесса, банкротство АО «Петрохолод» может иметь признаки «управляемого», то есть производимого аффилированными компаниями. Есть и косвенные доказательства связи между истцом и ответчиком. Еще в 2016 году Андрей Скоблов выступал на публичных слушаниях о строительстве заправки на Кушелевской дороге. В протоколе слушаний записано, что выступал он одновременно от имени «НБК-Строительства» и АО «Петрохолод».

Общая сумма требований «НБК-Строительства» составила 256 млн рублей. Позже она выросла до 410 млн. Согласно материалам дела, АО «Петрохолод» заявило, что на 9 августа общая сумма требований его кредиторов составляет 680 млн рублей против 95 млн его дебиторской задолженности.

Позже о своих требованиях к «Петрохолоду» на общую сумму немногим более 20 млн рублей заявили Федеральная налоговая служба, ГУП «Водоканал СПб», «Петербургская сбытовая компания». Также 208 млн рублей от должника потребовал мальтийский офшор «ТКД ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД», который затем увеличил общую сумму требований до 673 млн.

Наконец, 6 ноября к делу о банкротстве подключилась госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая в этом случае действует от лица АКБ «Славянский банк», оставшегося без лицензии еще в 2010 году. АСВ уже судилось с АО «Петрохолод» с 2013 по 2017 год по кредитам ныне ликвидированного ООО «Энергия». Теперь агентство хочет войти в реестр кредиторов.

Обычно в случаях банкротства банков влияние АСВ велико, поскольку в них агентство выступает в роли конкурсного управляющего и может диктовать свои правила игры. «В процедурах обычных юридических лиц, некредитных организаций, АСВ не имеет такого преимущества и представляет только кредиторов, – поясняет Светлана Гузь. – Влияние АСВ в процедуре банкротства АО «Петрохолод» будет зависеть от количества голосов, которое будет у АСВ, и профессионализма участников процесса».

На вопрос «Фонтанки» о планах на реализацию имущества «Петрохолода» в АСВ ответили, что это компетенция конкурсного управляющего.

Итого, по данным СПАРК, кредиторы ждут от АО «Петрохолод» более 1 млрд рублей. Это более чем в 10 раз превышает его дебиторскую задолженность. По закону, расплачиваться с ними будут пропорционально деньгами, полученными от продажи активов должника. Известно, что АСВ – цепкий кредитор, который своего по праву никогда не отдаст.

Хорошо забытое старое

Среди бывших компаний семьи Бадри Какабадзе есть ООО "Петрохолод-пищевые технологии", которое находится на Чугунной улице, 14. Компания специализируется на выпуске несладких полуфабрикатов – пельменей, котлет, блинов и прочего. Компанией с ноября 2018 года на 100% владеет Давид Турабелидзе, партнер владельца ООО «Петрохолод. Мир мороженого» Мераба Гурешидзе. Как пояснил Бадри Какабадзе, сейчас производитель пельменей полностью автономен и не зависит от ООО «Петрохолод», просто арендует права на товарный знак. (Выручка сбытовой «дочки» «Петрохолод-ПТ» – 654 млн рублей). Кстати, товарные знаки «Петрохолода» с тюленями, в том числе знаменитые «Митя» и «Даша», находятся в собственности Какабадзе.

Помимо этого, в поселке Ушаки Тосненского района Ленобласти существовала компания ООО «Петрохолод Аграрные технологии», занимавшаяся разведением скота. В развитие этого направления бизнеса АО «Петрохолод» в середине нулевых направило около 200 млн рублей, сообщали СМИ. В 2015 году компания полностью перешла под контроль «Концерна Детскосельский». У АО «Петрохолод», судя по документам арбитражного суда, осталось право распоряжаться более 200 га земли около Тосно. Выписка из Росреестра говорит о том, что эти участки принадлежат АО «Ушаки» (на 51% принадлежит АО «Петрохолод»). По словам Бадри Какабадзе, угодья частично вошли в контур сделки с «НБК-Строительством» и теперь ему не принадлежат, но в Ушаках у него осталась еще земля.

Переезд «Петрохолода» давно обсуждается в СМИ. В июле 2018 года городские издания сообщали, что предприятие может поселиться в промзоне на Парнасе. Владелец холдинга Бадри Какабадзе сейчас сообщил корреспонденту «Фонтанки», что с наибольшей вероятностью предприятие переедет как раз в Ушаки. Одновременно он рассматривает другие варианты: от переноса производства в Вологодскую область до объединения с небольшими молочными комбинатами в Ленобласти. Несмотря на трудности, связанные с будущим переездом производителя, «Петербург без мороженого не останется», – уверяет Какабадзе. Перед вынужденным простоем он намерен с большим запасом заполнить свои склады.

Окончательный выбор нового места для «Петрохолода» планируют утвердить в январе – марте 2020 года.

Евгения Горбунова, специально для «Фонтанки.ру»