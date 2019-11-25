Твердый рубль. Как заработать на вложениях в недвижимость
Когда появляются средства, которые можно пустить в оборот, то хочется найти надежный источник дохода. Недвижимость не теряет привлекательности как объект инвестиций вне зависимости от подъемов и спадов в экономике. Разбираемся, почему выгодно покупать квартиры и апартаменты и как посчитать предполагаемую прибыль.
- Что делать с деньгами?
- Почему лучше покупать недвижимость?
- От чего зависит доход?
- При всем богатстве выбора — что брать?
- Покупать «на котловане» выгодно?
- А если квартира куплена в ипотеку?
- Как не потеряться на огромном рынке недвижимости?
- Долго ли ждать дохода?
- Есть ли альтернатива покупке-перепродаже квартиры?
- Чем апартаменты отличаются от квартир?
- Не будет ли трудностей с поиском арендаторов?
- В чем разница с квартирой для тех, кто снимает жилье?
- Какой доход можно получать от апартаментов?
- Справочная информация
1 Что делать с деньгами?
Самые известные способы инвестирования средств: банковские вклады, ПИФы, покупка акций, валюты и недвижимости. У каждого — свой уровень доходности и безопасности. Самый простой вариант, в котором меньше всего риска, приносит в среднем 5-6% годовых.
ПИФы близки по защищенности к банковским вкладам, но доход немного выше — 7-8% годовых. Покупка акций и облигаций может быть очень прибыльной, но чтобы получить серьезный доход, нужно быть профи и учитывать большое количество деталей — от политики компании и ее текущей деятельности до макроэкономических тенденций. Так что здесь риск уже выше: при неудачной сделке можно не только не получить прибыль, но и потерять все вложения.
При покупке валюты — а чаще всего это доллары и евро — спрогнозировать доход практически невозможно: на курс влияют слишком много факторов.
2 Почему лучше покупать недвижимость?
Во-первых, результатом покупки является конкретный объект — квартира или апартаменты. Во-вторых, операции с недвижимостью всегда регулируются законодательством, которое защищает интересы дольщиков и уменьшает риски. В-третьих, за время строительного цикла — от «котлована» до сдачи дома — можно заработать около 15% годовых. Наконец, всегда можно выбрать, как управлять квартирой: продать, сдавать в аренду или самому в ней жить.
3 От чего зависит доход?
Еще 4-5 лет назад, когда цены на жилье росли наиболее активно, доходность от практически любой операции с недвижимостью была выше банковских процентов. Сейчас же не каждая инвестиция может принести желаемый доход, поэтому нужно тщательно подходить к выбору объекта. Наиболее важными параметрами являются: надежность и репутация застройщика, адекватное ценообразование, условия покупки и место, где находится дом.
4 При всем богатстве выбора — что брать?
Конечно, у каждого свои предпочтения. Но если рассматривать обобщенно весь рынок жилья, то сейчас наиболее ликвидны квартиры в домах с хорошей транспортной доступностью, особенно рядом с метро или в тех жилых комплексах, рядом с которыми активно развивается дорожная сеть и общественный транспорт — то же метро, в первую очередь.
По типам квартир для инвестиций больше всего подходят студии или однокомнатные квартиры с отделкой, которые пользуются спросом как у арендаторов, так и у покупателей жилья.
5 Покупать «на котловане» выгодно?
Если объект выбран правильно, то купив недвижимость на ранней стадии, а продав за несколько месяцев до завершения строительства, можно получить доход в пределах 15-20% годовых. И это доказывается реальными примерами уже совершенных сделок. Например, купив квартиру даже не на старте продаж, а чуть позже, и продав перед сдачей дома в эксплуатацию, инвестор заработал 21,5% годовых.
7 Как не потеряться на огромном рынке недвижимости?
Чтобы не «попасть пальцем в небо», стоит обратиться за советом к профессионалам, ориентирующимся на рынке жилья, которые помогут выбрать застройщика, привлекательный для вложений комплекс и конкретную квартиру. Кроме того, брокер всегда в курсе актуальных акций от девелоперов, а значит, можно будет сэкономить при покупке и больше заработать при продаже.
Например, сервис инвестирования в недвижимость от компании «Петербургская Недвижимость» предполагает независимый анализ всех предложений на рынке с точки зрения привлекательности объектов. То есть специалисты компании собирают информацию о каждом объекте в конкретной локации, чтобы дать объективную оценку, насколько может вырасти цена. Это позволяет сократить время на поиск объекта, а также подойти к вопросу инвестиций комплексно: не покупать одну квартиру, а сформировать портфель из разных объектов, а значит, уменьшить риски.
8 Долго ли ждать дохода?
Определить время для выгодной реализации актива — важный аспект при инвестировании в недвижимость. Ведь для получения максимальной прибыли совсем не обязательно ждать два-три года до того момента, когда застройщик получит разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Иногда ценовой пик достигается гораздо раньше: например, в периоды высокого спроса. Профессионалы «Петербургской Недвижимости» также помогут выбрать лучший момент для выхода из проекта и, если это необходимо, максимально быстро продать квартиру.
9 Есть ли альтернатива покупке-перепродаже квартиры?
Последние годы в Петербурге активно развивается новый вид инвестирования в недвижимость — покупка апартаментов. Апартаменты изначально предназначены для сдачи в аренду — причем, как в краткосрочную, так и в долгосрочную, — что особенно востребовано в крупных городах с большим потоком туристов, которые все чаще ищут альтернативу привычным гостиницам. Наиболее привлекательными для инвестиций являются апарт-отели — готовый бизнес с доверительным управлением.
10 Чем апартаменты отличаются от квартир?
Апарт-отели всегда обеспечены инфраструктурой гостиничного уровня, необходимой для арендаторов. Также они находятся под управлением профессиональной управляющей компании, которая обеспечивает сервисные услуги: от поиска арендаторов до заказа такси для живущих в нем. В качестве примера можно привести новый апарт-отель «ArtLine в Приморском», который возводится в составе одноименного жилого комплекса на Торфяной дороге, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Старая деревня». Инфраструктура апарт-отеля включает стойку регистрации и обслуживания гостей, лобби для отдыха, фитнес-центр, на первом этаже будут работать химчистка, магазин и кафе. Автомобилисты смогут воспользоваться наземным паркингом. В ArtLine представлены апартаменты-студии, однокомнатные и двухкомнатные евроформата. Все они сдаются с отделкой в двух вариантах цвета: «Ваниль» и «Шоколад». При этом продаются они с полной меблировкой и даже с бытовой техникой, что позволяет сразу получать доход, не теряя времени (и не тратя дополнительные деньги) на ремонт.
11 Не будет ли трудностей с поиском арендаторов?
Искать арендаторов, брать с них плату за проживание, следить за состоянием жилья, оплачивать коммунальные счета – все эти задачи будет решать управляющая компания, с которой заключается договор. Таким образом, можно получать максимальную прибыль с инвестиций, но не тратить личное время на управление апартаментами.
12 В чем разница с квартирой для тех, кто снимает жилье?
Во-первых, заключение договора с конкретным юридическим лицом, а не с неизвестным человеком по объявлению дает гарантии, что через месяц жильца не выселят, потому что приезжает любимый родственник или квартиру решили продать. Во-вторых, турист или долгосрочный арендатор может пользоваться расширенным сервисом, в том числе, таким приятным, как заказ через консьержа такси, билетов в театр и др.
13 Какой доход можно получать от апартаментов?
Уровень дохода зависит от конкретной программы управляющей компании. При этом у владельца апартаментов изначально есть преимущество в том, что апарт-отели, как правило, выгодно расположены в развитых районах рядом с метро, но если сравнивать с аналогичной по параметрам жилой недвижимостью, то стоимость квадратного метра в них ниже. Сочетание этих факторов говорит о высокой ликвидности апартаментов и возможности окупить вложения в обозримом будущем.
14 Справочная информация
Материал подготовлен специально для ЦРП «Петербургская Недвижимость».
Примеры расчетов предоставлены компанией ЦРП «Петербургская Недвижимость».
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ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн в Приморском»): СПб, Торфяная дорога, дом 17, литера А, кад. номер ЗУ 78:34:0413503:22. Застройщик ООО «Сэтл Сити». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).
Ознакомиться со стандартами отделки можно на сайте www.setlcity.ru
Автор: Мария Мокейчева
Дизайнер инфографики: Екатерина Елизарова
Иллюстрации: freepik.com