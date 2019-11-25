Твердый рубль. Как заработать на вложениях в недвижимость

1 Что делать с деньгами?

Самые известные способы инвестирования средств: банковские вклады, ПИФы, покупка акций, валюты и недвижимости. У каждого — свой уровень доходности и безопасности. Самый простой вариант, в котором меньше всего риска, приносит в среднем 5-6% годовых.

ПИФы близки по защищенности к банковским вкладам, но доход немного выше — 7-8% годовых. Покупка акций и облигаций может быть очень прибыльной, но чтобы получить серьезный доход, нужно быть профи и учитывать большое количество деталей — от политики компании и ее текущей деятельности до макроэкономических тенденций. Так что здесь риск уже выше: при неудачной сделке можно не только не получить прибыль, но и потерять все вложения.

При покупке валюты — а чаще всего это доллары и евро — спрогнозировать доход практически невозможно: на курс влияют слишком много факторов.