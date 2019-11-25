Совершаева возвращается в полпредство. В Смольный приходит замминистра просвещения Ирина Потехина

Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева возвращается на работу в полномочное представительство президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщили 25 ноября на совещании в Смольном.

Одновременно в Смольный приходит заместитель министра просвещения Ирина Потехина. Напомним, бывшая заместителем полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева возглавила аппарат врио губернатора Александра Беглова 8 ноября 2018 года.

Ирина Потехина — также из Петербурга, тут она с 2001 по 2003 год была вице-губернатором и главой комитета по печати, сменив на этом посту своего мужа Александра Потехина. После 2003-го она стала вице-президентом АФК «Система», а затем перешла в полпредство по ЦФО. С 2018-го — заместитель министра просвещения, отвечала за развитие федеральных проектов профессиональной ориентации и профессионального образования — их же она курировала и в полпредстве.



