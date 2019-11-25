Не утилизируй это. Как подорожают автомобили из-за роста ставок за переработку

С 1 января 2020 года ставки утилизационного сбора вырастут до полумиллиона рублей. Сделанные в России модели получат компенсации, но угроза подорожания есть и для них.

автор фото ila_skvo / pixabay.com

Официальное обоснование «новогоднего подарка» автомобилистам — «развитие экологически безопасных технологий по переработке отходов». Но фактически сбор, который растворяется в федеральном бюджете, является барьером для импорта: ранее из-за требований ВТО для них пришлось снизить ввозные пошлины. Те, кто заплатит государству за переработку, навряд ли смогут утешить себя мыслью о вкладе в экологию.

Правительство РФ определилось с размером сборов за утилизацию транспортных средств в 2020 году. Как следует из постановления, опубликованного на сайте кабмина 25 ноября, платеж для новых легковых автомобилей с 1 января в среднем будет проиндексирован более чем в два раза.

Сама базовая ставка останется неизменной: 20 тысяч рублей для легковых автомобилей и 150 тысяч – для коммерческого транспорта. Но поменяются коэффициенты, которые зависят от объема двигателя и других параметров. Самое большое подорожание ждет машины с мотором свыше 3,5 л – в основном к этой категории относятся внедорожники и премиальные седаны. Для них ставка вырастет на 145%, до 445 тысяч рублей для новых моделей. Для подержанных ставка сохранится на уровне 700,2 тысячи рублей.

Меньше всего вырастут в цене малолитражки и электрокары. Для авто с двигателем до 1 литра повышение сбора составит 46% – до 33 тысяч рублей. Для машин с электродвигателем — 15%, до 32,6 тысячи рублей. В самом массовом сегменте автомобилей с двигателем 1–2 литра (например, Lada Vesta и Kia Rio) сбор увеличится на 112%, до 178,4 тысячи рублей. За утилизацию подержанных машин также придется заплатить больше: 123 рубля за малолитражку и 313,8 тысячи рублей – за двигатель 1–2 литра, что, соответственно, на 20% и в два раза больше, чем прежде.





Для тех, кто пригоняет машины из-за рубежа самостоятельно, условия не изменятся. Утильсбор с транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, сохраняется: 3400 рублей для новых авто и 5700 рублей – для подержанных.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году. С 2014 года платят покупатели как импортных машин, так и тех, что произведены в России. Официальное обоснование — создание условий «развития экологически безопасных технологий по переработке отходов».

Но по факту данный платеж является мерой поддержки российского автопрома: отечественным производителям государство компенсирует затраты в виде промышленных субсидий. Претендовать на возмещения могут только те предприятия, которые подписали с правительством специальные инвестиционные контракты. Ранее роль барьера для импорта выполняли ввозные пошлины, но Россия вынуждена снижать их из-за требований ВТО.

Согласно бюджету на 2020 год, индексация ставок утильсбора даст бюджету дополнительные 150 млрд рублей (для сравнения: поступления от утилизационного сбора в прошлом году достигли 219 млрд рублей. — Прим. ред.). Но большую часть этих денег придется вернуть: только с импорта машин государство намерено собрать 77,3 млрд рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», 85% всего объема рынка новых легковых машин в России — это локализованные модели. К примеру, полностью собираются в России линейка Lada, корейских KIA и Hyundai, а также японского Datsun. Доля российской сборки достигает от 90 до 99% у Renault, Skoda, Nissan, Mazda. 85% проданных легковых автомобилей Volkswagen были выпущены на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Российской продукцией являются 72% проданных машин Mitsubishi и 65% Toyota.

В числе отстающих французские Citroen (36%) и Peugeot (21%), а также Audi (6%). Совсем нелокализована линейка у Honda, Suzuki, Subaru, Volvo, Land Rover, Porsche, Lexus, Jaguar. Mercedes-Benz, запустивший в начале 2019 года завод в Подмосковье, стремительно наращивает количество локализованных моделей.

Для потребителя в этом есть хорошая новость: марки, которые имеют производство в России, могут рассчитывать на компенсации утильсбора, а значит, могут не индексировать цены в ответ на его рост. Таким образом, изменение ставки должно привести к подорожанию в первую очередь только тех машин, которые ввозятся из-за рубежа.





«По большей части это премиум-бренды, где рост стоимости не сильно отбивает желание их покупать. Не стоит забывать, что в этом сегменте возможно получить и довольно существенные скидки, поэтому утилизационный сбор, может, за счет них не быть заметен покупателю», – комментирует генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Резко повышать цены автоконцернам не позволит стагнирующий спрос, считают в «Автостате»: по данным АЕБ, в январе—октябре продажи новых авто в России сократились на 2,4% по сравнению с прошлым годом, до 1,4 млн штук. По мнению экспертов, подорожание будет плавным — с нового года можно ждать увеличения стоимости в среднем на 2–4%.

Но подорожание может коснуться и локализованных машин, предупреждают участники рынка. Так, у слабо локализованных брендов прибыль образуется именно за счет импорта. Как отмечалось выше, повысить цены на зарубежную продукцию пропорционально сбору не даст спрос. Таким образом, частично увеличение стоимости может быть переложено на российскую продукцию.

Кроме того, между уплатой утильсбора и возмещением есть зазор по времени, говорит Михаил Чаплыгин. «Компенсации не выдаются в момент продажи автомобиля. Затраты в любом случае несет продавец, и поэтому какое-то незначительное повышение возможно», – говорит он.

Но даже у предельно локализованных производителей есть вопросы к правительству. Предприятия, у которых продолжает действовать соглашение о промсборке (в Петербурге это только Toyota), по-прежнему получают субсидии на компенсацию пошлин на ввоз комплектующих. Те, кто заключил СПИК, – нет. Ранее правительство обсуждало с участниками рынка возмещение затрат, поскольку фактически концерны оказались в неравных условиях. Одним из вариантов было как раз дифференцированное возмещение утильсбора: чем больше локализация, тем больше компенсация. Но в итоге правительство решило придерживаться плоской шкалы. Не дождавшись возмещения льгот, некоторые компании, в том числе Hyundai, предупредили о повышении цен на свою продукцию.

Директор по внешним связям петербургского завода Hyundai Виктор Васильев сообщил «Фонтанке», что решение пока не принято. «Угрозы есть, но пока не ясно, как реагировать. Мы ведем постоянный мониторинг», – сказал он. По словам топ-менеджера, прямой зависимости между увеличением ставок утильсбора и подорожанием локализованных машин нет, поскольку компании получают возмещение. Но, очевидно, есть косвенное влияние. «Это не прямое решение каждой компании, но рынок несколько раз себя вел таким образом», – сказал он.

В Nissan считают, что повышение утильсбора не должно отразиться на брендах Nissan и Datsun, поскольку вся модельная линейка обоих брендов производится на территории РФ. Но в компании рассказали, что просили правительство не прибегать к этой мере: от импорта российские производители и так достаточно защищены, тогда как общую ситуацию на рынке нельзя считать благоприятной. Если государство повысит утильсбор, оно не досчитается поступлений — из-за сокращения продаж и объема ввозных пошлин.

А вот покупатели заграничных авто, которые заплатили государству за их утилизацию, навряд ли смогут утешить себя мыслью о вкладе в улучшение экологии. Как следует из пояснительной записки к закону о введении сбора, доходы от утильсбора зачисляются в федеральный бюджет. Специального фонда для данных средств не предусмотрено. Ранее правительство выдавало деньги компаниям, которые занимаются разборкой старых машин, но с 2017 года поступления прекратились. Как сообщал «Деловой Петербург», игроки, занимающиеся переработкой, вынуждены зарабатывать сами — по большей части на металлоломе, тогда как остальные части отслуживших свое машин отправляются на свалку.

На вопрос «Фонтанки», не изменилась ли на этот счет позиция Минпромторга, в ведомстве на момент публикации не ответили.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»