«Крупнейшая кража ценностей в послевоенной истории». Украшения на миллиард евро вынесли из сокровищницы саксонских королей

Сокровищница саксонских королей «Зеленый свод» в Дрездене оказалась разграблена. Полиция Германии начала спецоперацию, чтобы поймать злоумышленников.

«Из государственной коллекции произведений искусства, по предварительной информации, похищены антикварные украшения стоимостью около одного миллиарда евро. <...> На месте преступления работает группа следователей, а преступники в бегах», – сообщает 25 ноября издание Bild со ссылкой на немецкую полицию.









По версии следователей, в пять утра злоумышленники обесточили питание в замке, после чего проникли внутрь. Группа грабителей брала только украшения, бриллианты и драгоценные камни. Громоздкие предметы, такие, как вазы или картины, оставались на месте.

Стоимость украденного, по оценкам полиции, может составлять один миллиард евро. «Это крупнейшая кража произведений искусства в послевоенной истории», – сообщают журналисты.





Премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер в своем заявлении отметил, что ограблению подвергся не только «Зеленый свод», но и жители региона.

Напомним, что в сокровищнице саксонских королей, которая расположена в Дрезденском замке, хранилось почти 4 тысячи предметов искусства