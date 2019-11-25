Только в декабре Солид Банк рефинансирует кредиты других банков от 9,9%

АО "Солид Банк"

До конца года действует акционная ставка по кредиту.

Российско-японский «Солид Банк» в декабре запускает акцию «Рефинансирование кредитов других банков» по сниженной ставке от 9,9% годовых. В акции могут принять участие все клиенты банка, имеющие кредиты или кредитные карты в сторонних банках.

Основные преимущества «Рефинансирования» от Солид Банка:

выгодная процентная ставка;

количество рефинансируемых кредитов и кредитных карт не ограничено;

возможно получить до 35% от суммы наличными;*

при сумме до 800 000 рублей не требуется ни залога, ни поручителей;

привлекательные прозрачные условия кредитования;

отсутствие скрытых дополнительных затрат;

индивидуальный подход к каждому клиенту и высокий уровень сервиса.

«Рефинансирование – это очень удобно, выгодно. Несколько кредитов и кредитных карт объединяются в один, ставка по кредиту снижается, и за счёт этого ежемесячные платежи становятся ниже. В преддверии новогодних праздников мы подготовили акцию, которая позволит получить кредит на выгодных условиях, а именно по ставке от 9,9% годовых», – комментирует Анна Мамеко, начальник управления розничных продаж АО «Солид Банк».

Основные условия рефинансирования:

сумма от 35 000 до 3 000 000 рублей;

срок от 13 до 60 месяцев;

ставка от 9,9% годовых**.

*Если запрашиваемая сумма кредита превышает сумму задолженности по действующему кредиту в банке – Первичном кредиторе, то остаток кредитных средств после перечисления суммы долга в банк – Первичный кредитор не должен превышать 35% от суммы задолженности в банке – Первичном кредиторе.

**9,9% – годовая ставка при рефинансировании кредитов. 10,9% годовых – рефинансирование кредитов и кредитных карт, 11,9% годовых – рефинансирование кредитных карт. Ставки действительны только при условии страхования жизни/жизни и трудоспособности заемщика. При отказе заемщика от страхования от несчастных случаев и болезней в период действия кредитного договора, процентная ставка увеличивается на 4 п.п. Условия действуют с 02.12.2019 г. по 31.12.2019 г. на рефинансирование кредитов и кредитных карт, выданных сторонними банками. Акция действует во всех отделениях АО «Солид Банк».

С подробными условиями потребительского кредита «Рефинансирование» можно ознакомиться во всех отделениях АО «Солид Банк» и на сайте www.solidbank.ru.

Заявку на кредит можно оформить в любом офисе АО "Солид Банк", а также на сайте банка https://solidbank.ru/for-individuals/loans/applications-for-credit/

Персональный менеджер по кредитованию Лариса

тел.: 7 (812) 327-09-59 (вн. 11-2106)

e-mail: L.Yakseboga@solidbank.ru

адрес: г. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О. д.22

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