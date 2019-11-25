Замерзающие водоёмы Петербурга таят опасность для птиц. Присевшие на лёд утки рискуют остаться там навсегда

Не каждая птица долетит до берега в Петербурге. С наступлением устойчивого минуса из городских водоёмов вытаскивают примёрзших уток.

О спасении кряквы в Красном Селе рассказали очевидцы в социальных сетях 25 ноября.

«Сегодня был спасён первый живой организм в сезоне 2019–2020. Примерзла утка, но была благополучно извлечена и выпущена в естественную среду», — пишут горожане.





Но эта утка, точности ради, не была первой. Накануне волонтёров из отряда «Кошкиспас» вызывали к Графскому пруду в Коломягах. «Когда мы пришли в парк и увидели, что утка вмёрзла в лёд, сын начал плакать! Поразил меня...» — поделилась местная жительница Юлия. С помощью троса волонтёр Рустам дополз по льду до птицы. Спасённую пленницу увезли для исследования специалистами центра реабилитации диких животгных «Сирин».