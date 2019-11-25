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Совершаева возвращается в полпредство. В Смольный приходит замминистра просвещения Ирина Потехина

Власть
25.11.2019 14:26
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Отвечать за мусорную реформу в России будет бывший глава Минстроя

Экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень возглавит «Российского экологического оператора» (РЭО). Об этом 25 ноября пишет РБК со ссылкой на вице-премьера Алексея Гордеева. 

«В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления. Масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков, требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями», — цитирует издание заявление Гордеева.

Отметим, РЭО отвечает за проведение в России мусорной реформы. Новый порядок сбора, утилизации и переработки отходов нужно разъяснять населению, поэтому правительство решило «укрепить» руководство оператора, уточнил Гордеев.

Напомним, об отставке предыдущего гендиректора РЭО Дениса Буцаева стало известно утром 25 ноября.


Справка:

РЭО курирует проведение реформы по обращению с коммунальными отходами. В большинстве регионов она стартовала в текущем году, всего выбрано около 250 компаний, которые должны стать региональными операторами. Как недавно рассказывал сам Буцаев, уже сейчас уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%.

Напомним, Госдума ФС РФ приняла специальный закон, который позволяет Петербургу, Москве и Севастополю отсрочить начало работы единых операторов на 3 года. Петербург изначально объявил мораторий только на 2019 год, однако на этой неделе Смольный принял решение продлить его еще минимум на год.

Напомним, возможность взять отсрочку появилась у Петербурга год назад, когда Госдума дала Москве, Петербургу и Севастополю время до 2022 года. Еще в конце 2017-го Смольный объявил два конкурса – на южную и северную части города – по оказанию услуг единого регионального оператора по обращению с отходами. Предполагалось, что подрядчики, примерно за 40 млрд каждый, будут в течение 10 лет целиком отвечать за вывоз, размещение и утилизацию мусора. Оба контракта отданы ГУП МПБО-2 – и оба они были оспорены. В итоге южная часть в ноябре по иску компании «Новый Свет-ЭКО» осталась без оператора. Суды по северной половине продолжаются
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