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25.11.2019 14:01
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Банк «Санкт-Петербург» и МФЦ расширяют сеть центров для получения госуслуг предпринимателями

Банк «Санкт-Петербург» и МФЦ расширяют сеть центров для получения госуслуг предпринимателями

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга открыли пятый Центр оказания госуслуг для бизнеса.

Торжественная церемония открытия пятого Центра прошла 25 ноября 2019 года в помещении дополнительного офиса «На Московском» Банка «Санкт-Петербург» на Варшавской ул., д. 63, корп.1. Здесь организованы 5 окон приема-выдачи документов, в которых представители бизнеса могут оформить более 80 государственных услуг.

В торжественном мероприятии открытия приняли участие Вице-Губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, Первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок, Председатель Комитета по информатизации и связи Правительства Санкт-Петербурга Денис Чамара, Председатель Общественного Совета по малому предпринимательству при Губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели, Директор СПб ГКУ «МФЦ» Евгений Герус.

Соглашение об открытие Центров было подписано на Петербургском экономическом форуме между МФЦ Санкт-Петербурга и Банком «Санкт-Петербург». Теперь в офисах Банка «Санкт-Петербург» по адресам: пр. Стачек, 47; 3-я линия В.О. 20; пр. Римского-Корсакова, 47 и Ивановская ул., 7, кроме традиционных банковских услуг можно оформить госуслуги для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Первый заместитель председателя правления Банка «Санкт-Петербург» Павел Филимоненок: «Благодаря новым центрам юридические лица, индивидуальные предприниматели и те, кто планирует начать предпринимательскую деятельность, смогут получить полный комплекс услуг по принципу «одного окна» в режиме онлайн непосредственно в банке. Это целый спектр государственных, банковских и небанковских услуг, необходимых бизнесу, которые помогут сформировать вокруг предпринимателя дружелюбную экосреду, где он сможет получить все, что нужно для развития бизнеса».

Работа МФЦ для бизнеса на базе банковских отделений позволит уменьшить административные барьеры в сфере государственных услуг и упростит доступ предпринимателей к кредитным ресурсам. Для банка «Санкт-Петербург» поддержка бизнеса путем предоставления онлайн-услуг и обеспечения доступа к госуслугам – стратегическое направление. Сегодня Банк «Санкт-Петербург» развивается как диджитальный банк как для бизнеса, так и для населения.    

Всего в Санкт-Петербурге в 2018 году открыто 8 специализированных МФЦ для юрлиц – Центров оказания услуг для бизнеса (ЦОУ). Причем, половина из них открыто со стратегическим партнером – Банком «Санкт-Петербург». За этот период, по данным СПБ ГКУ «МФЦ», в ЦОУ поступило более 227 000 обращений, также было выдано более 210 000 результатов предоставления государственных услуг.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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