Коровам выдали очки виртуальной реальности для снижения их тревожности

На ферме в подмосковном Красногорске протестировали прототип очков виртуальной реальности (VR) для улучшения содержания коров. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Минсельхоза Московской области.

IT-специалисты специально адаптировали VR-очки для животных — с учетом особенностей строения головы коров.

«Опираясь на многочисленные исследования зрения крупного рогатого скота, показывающие лучшее восприятие коровами оттенков красной части спектра и более слабое зеленых и синих тонов, архитекторы виртуальной реальности также создали уникальную программу имитации летнего поля», – говорится в релизе Минсельхоза.

Уже во время первых тестов эксперты зафиксировали у коров «снижение тревожности и повышение общего эмоционального настроя стада». Какое влияние VR-очки оказывают на молочную продуктивность животных, пока выясняется. При этом в Минсельхозе ссылаются на зарубежный опыт — например, в США фермеры устанавливают в стойлах автоматически вращающиеся щетки, которые заменяют коровам массажиста. В России ранее уже ставили коровам классическую музыку — ее расслабляющий эффект «положительно влияет на молокоотдачу», уточнили чиновники.



