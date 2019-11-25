Зима близко. Петербуржцы проверяют крепость первого льда в Таврическом саду

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Водоемы Петербурга наконец-то покрылись льдом. 25 ноября жители города проверяют толщину ледяной поверхности, но посетители парков и даже голуби не рискуют отходить от берега дальше нескольких метров.

Как убедился в Таврическом саду фотокорреспондент «Фонтанки», открыли зимний сезон петербургские рыбаки. Любители рыбы поставили стулья на лед с видом на Таврический дворец и ждут первый зимний улов.





Напоминаем, до середины января в городе действует запрет на выход на лед. Он очень тонкий. К тому же, по данным Северо-Западного Гидрометцентра, к среде, 27 ноября, ожидается ноль, а значит, ледяная корка снова растает.

Ранее в управлении МЧС прогнозировали, что Нева и Финский залив этой зимой замерзнут раньше обычного. Полное обледенение воды ожидается с 31 декабря по 10 января 2020 года. В прошлую зиму вода полностью заледенела только к крещенским морозам.