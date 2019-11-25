Усадьбу племянника Багратиона в Пушкине включили в реестр памятников

Справка:

Пётр Романович Багратион, племянник героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, купил участок на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы в 1848 году. Владелец и сам был незаурядным человеком, ученым. Он был награжден орденом Святого Станислава 3 степени за изучение гальваники. В 1844 году успешно очистил от льда Кронштадтскую гавань. Он также автор способа добычи золота из руды с помощью цианирования.