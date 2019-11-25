Усадьбу племянника Багратиона в Пушкине включили в реестр памятников
Комитет по охране памятников Петербурга включил в реестр объектов культурного наследия «Усадьбу П. Р. Багратиона (Н. С. Чавчавадзе)» в Пушкине. Соответствующее распоряжение подписал глава КГИОП Сергей Макаров, 25 ноября сообщил комитет.
Усадьба расположена по адресу: Павловское шоссе, д. 11, лит. Б, д. 15. Здание получило статус памятника регионального значения.
Ансамбль усадьбы Багратиона, возведенный в стиле поздней эклектики с элементами модерна, состоит из деревянного дома, флигеля из дерева и камня и сада. Ряд помещений сохранил оригинальную отделку. Усадьбу возвели по проекту архитектора Ипполита Монигетти, работы завершились к 1855 году. В 1894 году ансамбль приобрела супруга князя Арчила Давидовича Чавчавадзе – Наталья Сергеевна.
Справка:
Пётр Романович Багратион, племянник героя Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, купил участок на углу Павловского шоссе и Захаржевской улицы в 1848 году. Владелец и сам был незаурядным человеком, ученым. Он был награжден орденом Святого Станислава 3 степени за изучение гальваники. В 1844 году успешно очистил от льда Кронштадтскую гавань. Он также автор способа добычи золота из руды с помощью цианирования.