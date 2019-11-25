«Такая любовь у нас, у двух сумасшедших». Своего мальчика взрослая петербурженка дождалась из армии; он арестован за ее убийство

В Петербурге арестован Даниил Васильев, обвиняемый в убийстве любимой женщины. На ее «Митcубиши» он и пытался скрыться, но был остановлен на трассе в Карелии ценой служебного автомобиля.

Скриншот / vk.com

О постановлении Красногвардейского районного суда сообщает днем 25 ноября объединенная пресс-служба судов города. 20-летний петербуржец пробудет в камере до 22 января.

Вся история любви Даниила и Александры осталась на стене женщины «ВКонтакте». Пара познакомилась в 2017 году, и, несмотря на разницу в 17 лет, стала встречаться. 37-летняя Саша имела к тому моменту ребенка, два высших образования, а Даня готовился к армии, куда и ушел в 2018-м. Возлюбленная ждала его, скучала, буквально считала дни до дембеля — на ее странице множество фотографий любимого «мальчика», «солдатика», а он отвечал ей так же пылко, присылал фотографии в форме.

Их объединяла общая любовь к рок-музыке, горным лыжам, вождению машины. Друзья отмечали, что Александра словно помолодела благодаря отношениям, писали восхищенные и немного завистливые комментарии под выложенными фотографиями. Видимо, думали о перспективах. Однажды возлюбленный написал на ее странице про счастливые минуты, проведенные вместе. Саша ответила: «Надеюсь, эти минуты превратятся в года».





А в сентябре уже Александра разместила на стене юноши следующий текст: «И даже если весь мир будет против него, и если все скажут, что он не прав, я все равно подойду, возьму за руку и встану рядом. И не потому, что он плохой или хороший, а потому что он часть моей души, а от себя я отказаться не могу».

Закончилась эта сказка сообщением друзей о трагедии и сборе средств на похороны.

Напомним, тело Александры со множеством ножевых ранений нашли утром 23 ноября в квартире на улице Коммуны, 42. Как говорят, влюбленные ссорились, и прозвучало оскорбительное слово «альфонс». Убегал Васильев на «Митсубиши» женщины. Мчавшую под 200 километров машину засекли на пути в Карелию. Уже в республике Даниил вылетел на встречную полосу и буквально пошел на таран «Фольксвагена», в котором в тот момент был не только водитель, но и ребенок. Уже вторую с его участием трагедию предотвратили полицейские, направившие свой ведомственный «Ауди» в бок «Лансера». Позже на вопрос, зачем он это сделал, Даниил ответил что-то про желание поставить точку. Ему указали, что рядом был лес, а в нем – множество сосен.



