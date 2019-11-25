Прощание с Людмилой Вербицкой пройдет в Петербурге 27 ноября. Ее похоронят на Северном кладбище

Церемония прощания с президентом СПбГУ, деканом филологического факультета Людмилой Вербицкой состоится 27 ноября. Об этом сообщается на сайте вуза.

Гражданская панихида начнётся в 10:00 в актовом зале в здании Двенадцати коллегий СПбГУ на Васильевском острове. Отпевание пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище.

83-летняя Вербицкая скончалась накануне. Что оставила Петербургу первая женщина-ректор СПбГУ, читайте в материале «Фонтанки» «Говорить как Людмила Вербицкая».



