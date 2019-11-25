В Ленинградском зоопарке впали в зимнюю спячку Ижорик, Августина и Отрада

Сурки Ижорик и Августина вместе с тремя детенышами попрощались с петербуржцами до весны. Зверьки перед наступлением холодов запаслись толстым слоем жира и впали в зимнюю спячку. Живущая по соседству сурчиха Отрада также заснула, сообщили 25 ноября в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

В зоопарке рассказали, что грызуны проспят свой официальный праздник, который отмечают в США и Канаде 2 февраля. В России теплеет значительно позже, поэтому сурки проснутся не раньше марта.

Согласно североамериканской традиции, по поведению зверька можно предсказать наступление весны. Если сурок после зимней спячки вылезает из норы, видит свою тень, после чего пугается и прячется обратно, то зима продлится еще шесть недель. Но если день пасмурный, и сурок тени не видит — быть ранней весне.



