Село Мутный Материк опередило Хохотуй, Палево и Сахарную Головку как самое смешное. Там живут 977 человек, и они этим гордятся

Билетный агрегатор «Туту.ру» подвел итоги голосования за статус самого веселого названия населенного пункта в России. В финальной битве сошлись Мутный Материк и Хохотуй, сервис даже заподозрил накрутку.

Голосовали пользователи через форму «ВКонтакте», итоги подвели 25 ноября. На первом месте оказался Мутный Материк, опередив Хохотуй на пару тысяч голосов — всего он набрал 28 429 кликов. На третьем месте Морозилка, за этим селом следуют Бухалово, Мухоудеровка, Мошонки, Лох, Сахарная Головка, Свиногорье и Палево.

В ближайшее время организаторы конкурса отправятся на берег реки Печора в Коми, чтобы вручить администрации Мутного Материка памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».





«Мы с азартом наблюдали и переживали за наше село. Очень любим наш Мутный Материк», – комментирует победу одна из 977 жительниц населенного пункта.

В «Туту» добавили, что за несколько часов до окончания голосования Хохотуй набирал столько же кликов, как и победитель, но затем жители Коми активизировались и вырвались вперед.

«В настоящее время мы проверяем финальное голосование на предмет накруток автоботами и прочими техническими средствами», – отметили организаторы.

Всего в голосовании участвовали больше ста тысяч человек. Годом ранее лавры победителей получили жители села Чуваки.