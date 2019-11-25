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Общество
25.11.2019 13:49
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Село Мутный Материк опередило Хохотуй, Палево и Сахарную Головку как самое смешное. Там живут 977 человек, и они этим гордятся

Билетный агрегатор «Туту.ру» подвел итоги голосования за статус самого веселого названия населенного пункта в России. В финальной битве сошлись Мутный Материк и Хохотуй, сервис даже заподозрил накрутку. 

Голосовали пользователи через форму «ВКонтакте», итоги подвели 25 ноября. На первом месте оказался Мутный Материк, опередив Хохотуй на пару тысяч голосов — всего он набрал 28 429 кликов. На третьем месте Морозилка, за этим селом следуют Бухалово, Мухоудеровка, Мошонки, Лох, Сахарная Головка, Свиногорье и Палево. 

 

В ближайшее время организаторы конкурса отправятся на берег реки Печора в Коми, чтобы вручить администрации Мутного Материка памятный кубок и установить знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». 


«Мы с азартом наблюдали и переживали за наше село. Очень любим наш Мутный Материк», – комментирует победу одна из 977 жительниц населенного пункта. 

В «Туту» добавили, что за несколько часов до окончания голосования Хохотуй набирал столько же кликов, как и победитель, но затем жители Коми активизировались и вырвались вперед. 

«В настоящее время мы проверяем финальное голосование на предмет накруток автоботами и прочими техническими средствами», – отметили организаторы. 

Всего в голосовании участвовали больше ста тысяч человек. Годом ранее лавры победителей получили жители села Чуваки.

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