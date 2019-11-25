«Специальные службы тоже видят эти сообщения». Песков прокомментировал статью «Фонтанки» о детском наставнике из Брянска, который может быть причастен к казни в Сирии

Пресс-секретарь президента России заверил, что спецслужбы проанализируют сообщения СМИ о казни в Сирии, к которой могут быть причастны наемники ЧВК Вагнера.

«Специальные службы также видят все эти сообщения. И они анализируют их достоверность, степень их достоверности. Поэтому они принимают самостоятельно решения. Здесь не нужен какой-то особенный режим. Система работает и отслеживает подобные ситуации», – цитирует 25 ноября в своем Telegram-канале «Медуза» ответ Дмитрия Пескова на вопрос об опубликованных «Фонтанкой» подробностях жизни одного из возможных участников казни.

При этом пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что этот вопрос не находится в компетенции Кремля. Журналисты, в свою очередь, переспросили, даже если «возможно, [один из участников экзекуции] работает с малолетними детьми в России?». Песков ответил, что «сначала надо проверить».

«Работает он или не работает. Этот человек или другой человек. Еще раз повторяю, что система оперативно реагирует на такую информацию и все проверяет», – заверили в Кремле.

На прошлой неделе в Сеть попала видеозапись пыток и казни человека от 2017 года, в которых участвовали шесть человек. Одним из них, по данным «Фонтанки», был 39-летний бывший военный Руслан. Сейчас он живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи.



