Вместо экскурсий — на митинг в Удельный парк. Аудиторы нашли у прошлого руководства Купчино нарушения на 39 млн рублей

Контрольно-счетная палата утвердила результаты проверки работы муниципального образования «Купчино» за два последних года. Аудиторы нашли около 300 нарушений на сумму более 39 млн рублей, которые нанесли местному бюджету ущерб в размере 4,9 млн рублей, говорится в сообщении КСП (есть в распоряжении «Фонтанки»).

В частности, проверка выявила: муниципальное учреждение культуры «Наш дом» вместо запланированных экскурсий возило жителей округа на митинг в Удельный парк. Другие мероприятия, которые организовал «Наш дом» – конкурс рисунков и соревнования по воркауту, например, – не были запланированы целевыми программами. Штат учреждения был искусственно раздут, пришли к выводу аудиторы, при этом сотрудникам каждый год покупали проездные билеты за бюджетный счет.

Сотрудники КСП обнаружили нарушения и в муниципальных закупках. Работы по благоустройству, за которые местная администрация заплатила больше 3 млн рублей, не соответствовали заданию, полагают аудиторы: рабочие сняли асфальтобетонное покрытие с помощью экскаваторов, хотя должны были сделать это руками. Некоторые товары и услуги муниципалитет закупал по завышенным ценам, говорится в отчете: например, флешки, подарочные наборы, светоотражающие подвески и сувенирные сумки.

Кроме того, муниципальные власти занимались работой, которая не входит в их полномочия, выяснили аудиторы. Например, отремонтировали пешеходные дорожки во дворах и благоустроили зеленые насаждения.





В период, которым интересовались аудиторы КСП, муниципалитетом «Купчино» руководил экс-глава региональной «Молодой Гвардии» Михаил Черепанов. Он уже несколько лет конфликтует со спикером Заксобрания и лидером петербургской «Единой России» Вячеславом Макаровым. Последний имеет влияние на Контрольно-счетную палату: аудитор Юрий Шутов, который руководил проверкой работы «Купчино», в прошлом работал в аппарате регионального парламента.

«Фонтанке» Михаил Черепанов сообщил, что результатов проверки КСП пока не видел. Обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств для организации митингов он отверг. «Экскурсии для жителей мы устраивали по историческим местам. Удельный парк к историческим местам не относится. Если я и возил людей на митинг, то только за собственные средства. Я делал это в помощь районному отделению "Единой России"», – объяснил экс-глава муниципалитета. Он заметил, что проверять его работу аудиторы начали незадолго до сентябрьских выборов, однако вопрос о политической мотивированности действий КСП оставил без ответа.

По итогам прошедшего 8 сентября дня голосования власть в Купчино сменилась: муниципальный совет возглавил помощник депутата Госдумы Сергея Боярского Алексей Пониматкин. Михаил Черепанов вместе с соратниками баллотировался в депутаты муниципалитета от «Единой России», но в последний момент партия отозвала его кандидатуру.