В школе под Нижним Новгородом отравились газом более 40 человек

Более 40 человек отравились газом в школе в Нижегородской области 24 ноября. В больницу доставлены 29 детей, сообщает издание NN.

Отравление произошло в средней школе в районном центре Вад около полудня. Предварительной причиной происшествия считается выброс с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. В воздух попал одорант — примесь к газу, которая придает ему запах.

По последним данным, в инциденте пострадали всего 44 человека, из них 43 ребенка. 27 школьников уже отпустили домой из больницы после осмотра. Состояние десятерых детей медики оценили как средней степени тяжести. Занятия в школе отменили.



