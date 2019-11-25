Новогодние скидки до 10% на квартиры в проектах ГК «Ленстройтрест»

До конца декабря при покупке квартиры в голландском квартале «Янила» и шведском квартале «IQ Гатчина» клиенты ГК «Ленстройтрест» могут получить скидку в размере от 3% до 10%.

В новогодней акции участвуют все 3-комнатные квартиры, находящиеся в свободной продаже в квартале «IQ Гатчина», лоты площадью от 50 кв. м в ЖК «Янила Драйв» (3 очередь корпуса 2 и 3) и все квартиры в ЖК «Янила Драйв» (4 очередь корпус 1). Количество лотов ограничено.

Размер скидки указан на запечатанном новогоднем купоне и не известен клиенту и менеджеру отдела продаж ГК «Ленстройтрест» до его вскрытия. Покупатель может выбрать купон только один раз в центральном офисе застройщика на улице Миллионной, дом 8 или в дополнительном офисе на площади Карла Фаберже, дом 8, а также на объектах «IQ Гатчина» и «Янила». Возможные размеры скидок: 3%, 5%,7%,10%.

На текущий момент стоимость квартир в квартале «IQ Гатчина» стартует от 1,984 млн рублей при 100% оплате, в голландском квартале «Янила» – от 1,857 млн рублей при 100% оплате.

Жилой квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. В проекте сочетаются архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов. Дома разной этажности с террасами на первых этажах, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – все это «IQ Гатчина». Первая очередь уже заселена. На первых этажах сданных домов расположены магазины и другие учреждения сферы услуг. На территории квартала построен и введен в эксплуатацию детский сад на 120 мест, есть игровые и спортивные площадки. Во дворах обустроены прогулочные и велодорожки. Для владельцев машин предусмотрена автостоянка за пределами квартала. Сейчас «Ленстройтрест» ведет строительство второй очереди и одного из двух корпусов третьей очереди «IQ Гатчина». Их возведение планируется завершить до конца 2020 года.

Голландский квартал «Янила» возводится по проекту архитектора Рюрда Гитема, партнера архитектурно-планировочной студии «KCAP» (Нидерланды). Реализация проекта осуществляется поэтапно. Первая очередь уже сдана, готовится к вводу в эксплуатацию детский сад на 105 малышей. Продолжается строительство корпусов второй очереди и школы на 825 учеников. Квартал насыщен разнообразной детской и спортивной инфраструктурой. На территории расположены зоны с уличными тренажерами, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле, которое зимой превращается в каток. Для семейного отдыха разбит парк, в нем выделены места для пикников и оборудована мангальная беседка. Предусмотрена отдельная площадка для выгула собак. Также в квартале есть центральная площадь, на которой регулярно проводятся массовые мероприятия – праздники, концерты, фестивали. Квартал «Янила» – победитель федеральной премии Urban Awards 2019 в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области», а также Urban Awards 2018 в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Сроки акции с 25.11.2019г по 31.12.2019г. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте или в офисах продаж.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/