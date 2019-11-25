За выходные в ДТП пострадали 26 человек. На трассе Вологда - Новая Ладога «Лифан» собрал легковушку и две фуры

За прошедшие два дня, 23 и 24 ноября, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошли 695 аварий. В них пострадали 26 человек и один погиб.

Согласно статистике за выходные, опубликованной 25 ноября в группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО», в Петербурге было зафиксировано 578 ДТП. Пострадавшие были в 18 случаях. Всего травмы получили 18 человек, трое из них – дети. Один человек погиб. Ночью 23 ноября в Репино 23-летний мужчина на «Мерседесе» вылетел на «встречку», затем – в кювет и врезался в дерево. Автомобилист скончался на месте.

Около 15 часов того же дня на Софийской улице мужчина на «Форде» сбил подростка. Наезд произошел на регулируемом пешеходном переходе. Парня госпитализировали в тяжелом состоянии. А утром воскресенья на перекрестке переулка Гривцова и Казанской улицы столкнулись два «Фольксвагена». Обоих водителей доставили в больницу.





В Ленобласти за выходные произошли 117 ДТП, пострадавшие же были только в 7 из них. Травмы получили 8 человек, все – взрослые. Погибших не было.

Вечером 24 ноября массовая авария с пострадавшими произошла на трассе в Тихвинском районе. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 18:57 на 478-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога 44-летний мужчина на автомобиле Lifan выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем KIA и двумя грузовиками Freightliner.

В результате аварии водитель «Лифана» получил травмы средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка, ГИБДД устанавливает все обстоятельства ДТП.