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Общество
25.11.2019 13:10
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Бывший оперативник УВД по ЗАО, уволенный после задержания журналиста Голунова, будет отвечать за безопасность сети алкогольных магазинов

Бывший оперативник УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, которого уволили после задержания журналиста Ивана Голунова, назначен главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное и белое». Об этом 25 ноября со ссылкой на свои источники пишет «МБХ медиа». 

Собеседники в компании уточнили, что Сергалиев будет «устанавливать лиц, причастных к хищению товара из магазинов, в том числе досматривать сотрудников при закрытии торговой точки». Кроме того, экс-полицейский будет контролировать деятельность персонала и обучать сотрудников, как не продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Контроль кассовой дисциплины также поручат Сергалиеву. Представитель сети «Красное и белое» на запрос «МБХ медиа» не ответил.


Справка:

Автора антикоррупционных расследований Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в продаже наркотиков. Запрещённые вещества нашли в рюкзаке и съёмной квартире. Журналист утверждал, что всё это ему подброшено и может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, в котором фигурировали сотрудники ФСБ. За него бились коллеги по всему миру, и на шестой день после задержания Голунов был отпущен – в связи с непричастностью.

После его освобождения по указу Владимира Путина постов лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. Также сообщалось, что уйти в отставку по выслуге лет решил зам Пучкова, а от работы на время служебной проверки отстранены пятеро полицейских.

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