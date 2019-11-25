Бывший оперативник УВД по ЗАО, уволенный после задержания журналиста Голунова, будет отвечать за безопасность сети алкогольных магазинов

Бывший оперативник УВД по ЗАО Москвы Акбар Сергалиев, которого уволили после задержания журналиста Ивана Голунова, назначен главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов «Красное и белое». Об этом 25 ноября со ссылкой на свои источники пишет «МБХ медиа».

Собеседники в компании уточнили, что Сергалиев будет «устанавливать лиц, причастных к хищению товара из магазинов, в том числе досматривать сотрудников при закрытии торговой точки». Кроме того, экс-полицейский будет контролировать деятельность персонала и обучать сотрудников, как не продавать алкоголь и табак несовершеннолетним. Контроль кассовой дисциплины также поручат Сергалиеву. Представитель сети «Красное и белое» на запрос «МБХ медиа» не ответил.



