Практикант из детского сада, которого связывают с тоннами наркотиков в ангаре под Петербургом, отправился в изолятор

Защитники ответственного и творческого Дмитрия Говорушкина за время отсрочки избрания меры пресечения не смогли собрать достаточное для убеждения судьи количество характеристик и справок. Подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков отправится в Кресты.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Смольнинский районный суд определил Говорушкина в СИЗО до 20 января 2020 года. Его подозревают в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Склад в поселке Обуховец, на котором следователи искали следы присутствия Говорушкина, вместил почти семь тонн готового и полуготового порошка.

Подозреваемый, самый молодой из группы предполагаемых наркоторговцев, имел возможность задержаться в изоляторе временного содержания. Суд 22 ноября дал его защитникам 72 часа на сбор дополнительных характеристик и медицинских документов, тогда же на заседании прозвучало написанное заведующим детским садом №17 — там Говорушкин проходил практику и понравился детям.

Кроме несостоявшегося воспитателя, в изоляторе уже ночует Николай Сурнаков — его следствие считает химиком наркофабрики.

Склад и производство наркотика участковый из Любани Дмитрий Петров нашел случайно. Вверенную ему территорию он осматривал, начитавшись статей «Фонтанки».



