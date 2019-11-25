Почему ипотеку лучше брать сейчас

Если пора улучшить жилищные условия, купить собственное жилье или расшириться, но личных средств на покупку квартиры не хватает, решение на сегодня – ипотека.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Снижение ключевой ставки ЦБ по традиции приводит к тому, что банки вслед за регулятором начинают активно снижать ипотечные ставки. А это, в свою очередь, позволяет все большему числу клиентов наконец купить заветное жилье – статистика продаж показывает всплеск интереса к ипотеке даже при незначительном снижении ставок.

Те, кто собирался купить квартиру, но откладывал, еще могут успеть сделать себе подарок на новый год. Недавнее снижение ключевой ставки активизирует спрос как минимум до конца года, уточняют эксперты, так как текущие ставки – одни из самых низких за последние года. Учитывая, что ситуация на рынке постоянно изменяется, откладывать покупку больше не имеет смысла – ставки в любой момент могут снова подняться, и четко предсказать сценарий развития практически невозможно.

В компании «Строительный трест» доля сделок с использованием ипотечного кредита в третьем квартале этого года достигла 65%. Для сравнения – в первом и втором квартале этот показатель находился на уровне 51% и 59% соответственно. Учитывая возрастающую динамику, в четвертом квартале этого года вполне можно прогнозировать увеличение доли ипотечных сделок до рекордных цифр в 65-70%. Например, по итогам прошлого года доля сделок с ипотекой достигла уровня 68%.

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Сегодня минимальная ставка для строящихся объектов компании «Строительный трест» (ЖК NEWПИТЕР, ЖК «Капитал», ЖК «Архитектор», ЖК «Новое Купчино») начинается от 7,95% годовых, если не учитывать субсидированные предложения от государства, застройщиков или иных коммерческих организаций. Средняя сумма сделки с использованием ипотеки в «Строительном треста» сегодня составляет 5,2 млн. рублей, из которых 3,1 млн. – это деньги банковского займа.

Статистика «Строительного треста» показывает, что чаще всего в ипотеку покупают двухкомнатные квартиры – 47% (по данным за девять месяцев), далее идут однокомнатные квартиры – 29% и «трешки» – 22%.

Поскольку банки вслед за Центробанком снизили свои ипотечные ставки, сегодня у покупателя есть выбор среди множества предложений. В целом банки предлагают ставки ниже, чем год назад. Например, Россельхозбанк дает для строящихся объектов ставку от 8,2% годовых при сумме ипотечного займи от 3 млн рублей до 60 млн рублей, от 8,4% годовых при сумме кредита от 100 тыс рублей до 3 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредитования до 30 лет.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Также покупателей жилья поддерживают различными льготными и субсидируемыми ипотечными программами – такими, как программа семейной ипотеки. Программой могут воспользоваться семьи, в которых с 01.01.2018г. по 31.12.2022г. родился второй и/или третий ребенок. Сегодня, например, «Россельхозбанк» предлагает для таких покупателей ставку от 4,7% годовых. Сумма кредита от 100 тыс рублей до 12 млн рублей. Первоначальный взнос – от 20%. Срок кредита – до 30 лет.

Также набирает обороты программа семейной ипотеки для военнослужащих. Пока сегодня доля сделок по семейной ипотеке в «Строительном тресте» не превышает 5% от общего объема ипотечных договоров, но программа активно развивается.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.rshb.ru

В целом, четвертый квартал уходящего года может стать наиболее подходящим временем для покупки квартиры у «Строительного треста», пока ставки ипотеки наиболее привлекательны.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК «Сосновка» – застройщик АО «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/