22 обезьяны пытались проникнуть в Россию из Украины. Зеленых мартышек остановили таможенники

22 обезьяны изъяли таможенники в Ростовской области. Как сообщает 25 ноября пресс-служба Южного таможенного управления, легковой автомобиль с незаконным грузом пересек российско-украинскую границу вне пункта пропуска.

«В багажнике машины находились 22 обезьяны (предположительно, зеленые мартышки, попадающие под действие конвенции СИТЕС) в пластиковых коробках для переноски домашних животных. Экзотический груз перемещался с территории Украины в Российскую Федерацию без каких-либо сопроводительных и разрешительных документов», – говорится в сообщении таможни.

Обезьян передали в зоопарк Краснодара, там они находятся под ветеринарным надзором. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.



