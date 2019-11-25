9% россиян не собираются рожать детей

«Левада-центр» опросил россиян о желаемом числе детей. Среди опрошенных 9% не желают иметь ни одного ребёнка.

На вопросы отвечали женщины репродуктивного возраста до 45 лет и мужчины до 55 лет. Почти половина опрошенных хотят родить двоих детей. 13% россиян готовы завести троих и всего 5% – четверых и более. Почти каждый десятый прогнозирует, что и вовсе останется без потомства.

По данным центра, среднее ожидаемое количество детей зависит от материального положения, но зависимость, скорее, обратная. Респонденты с низким уровнем дохода («Едва хватает на еду») ответили, что хотят двоих детей и более. Россияне с более благополучным материальным положением остановятся на одном ребенке.

«Левада-центр» опрашивает россиян с 1995 года. По данным центра, жители России указывают, что хотели бы иметь больше детей по сравнению с девяностыми. Однако за последние 14 лет среднее число желаемых детей осталось прежним. В среднем россияне хотят иметь не больше одного ребёнка.



