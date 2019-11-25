Готовьте жетоны. В метро Петербурга турникеты не открылись перед пассажирами с банковскими картами

Дезорганизацию в работу петербургского метрополитена внёс сбой в работе платёжных систем. Привыкших оплачивать проезд одним касанием в утренний час пик 25 ноября разворачивали к кассам, но недолго.

На разлад в работе метро «Фонтанке» пожаловались читатели, которых в понедельник с ритма сбили то ли неработающие турникеты на «Приморской», то ли проблемы с картами. По их словам, попасть на станцию в 9:40 утра не могли владельцы «Единой карты петербуржца».

«Всех, пытавшихся оплатить проезд картой, отправляли в кассы за жетонами», – пишут пассажиры.

Вставать в очередь пришлось не только им – спешно обзаводиться жетонами в это время отправляли владельцев всех карт на всех станциях. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метро, утром произошёл сбой в работе платёжных системы со стороны банков-эквайеров.

«Три минуты не работали первый и последний турникет», - уточнили в метрополитене. Владельцев «Подорожника» проблемы не коснулись – им нет необходимости выбирать определённый турникет.



