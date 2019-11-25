«Было обычное творчество». После баттла с Noize MC Шнуров получил протокол, но не штраф

Сергея Шнурова не штрафовали за нецензурную лексику во время баттла с рэпером Noize MC, который в минувшую субботу прошел на московском стадионе «ЦСКА Арена». Об этом 25 ноября сообщил адвокат музыканта Константин Добрынин.

«В его отношении был лишь составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), что является только начальной стадией производства по делу об административном правонарушении», – объяснил Добрынин. По его словам, еще во время составления протокола Сергей Шнуров объяснил, что использование лексики, не соответствующей нормам русского литературного языка, само по себе не является нецензурной бранью, если исполнитель никого не оскорбляет и не имеет намерения никого оскорбить. В доказательство музыкант предоставил лингвистическое заключение эксперта.

Полиция примет решение по делу в течение двух месяцев.

«Мы уверены, что подозрение в совершении мелкого хулиганства не подтвердится, потому что никакого хулиганства не было, а было обычное творчество – поэзия, независимо от того, нравится она кому-то или нет», – добавил Добрынин.

О штрафе за нецензурную лексику, который последовал после концерта, ранее сообщил Иван Алексеев, известный как рэпер Noize MC. Музыкально-поэтический поединок между группировкой «Ленинград» и Noize MC прошел на стадионе «ЦСКА Арена» 23 ноября. Среди заданий было исполнение песни группы «Чиж и Со» «О любви» в своем стиле. Со счетом 4:3 победил «Ленинград».



