«Работники были вооружены лопатами и ломами». Дворники устроили массовую драку в центре Москвы

В Москве задержаны около десятка дворников за массовую драку прямо в центре столицы. Об этом 25 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером в полицию поступило сообщение о массовом конфликте на улице Ефремова между домами 11 и 13. Полицейские, прибыв на место, установили, что произошла массовая драка между дворниками. Работники ГБУ "Жилищник" были вооружены лопатами и ломами. Правонарушители задержаны», – рассказал собеседник агентства.

В отношении дворников составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), после чего их отпустили. По официальной информации ГУ МВД, в драке никто серьезно не пострадал.



