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25.11.2019 12:40
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Пока предприниматель Жилкин совершенствует литовский, в Петербурге для него приготовили место в колонии

Смольнинский районный суд вынес приговор по делу об особо крупном мошенничестве со сделками на нежилую недвижимость. Те, кто хотел видеть коммерсанта Дениса Жилкина за решеткой, могут претендовать лишь на материальное. 

О приговоре Жилкину в виде пяти лет колонии общего режима 25 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Владелец компании «Капитал» незаконно, используя поддельные договоры, оформил на свою организацию площади в Шушарах за 6 млн рублей и на Краснопутиловской улице почти за 200 млн – оба объекта прямо или как «дочка» принадлежат строительной компании «Дальпитерстрой». Еще на 11 млн, решил суд, Жилкин обманул ООО «Полярная звезда», которое владело помещениями на улице Восстания. Еще несколько объектов того же «Дальпитерстроя» Жилкин пытался оформить в собственность через Арбитражный суд, но в исках было отказано. 

Наказание для Жилкина останется лишь виртуальным, с 2017 года он получил в Литве политическое убежище. 

Как ранее писали СМИ, компания осужденного и «Дальпитерстрой» активно сотрудничали в период с 2006 по 2013 год. Директор последней сообщал, что отношения перешли в судебную плоскость после того, как за «Капиталом» образовался существенный долг.

 


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