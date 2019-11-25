В Петербурге массажистки легкого поведения отсудили компенсацию за полицейский налет

Бывшие сотрудники уголовного розыска Петербурга приговорены к реальным срокам за грубый визит к голым массажисткам. Простой салона после облавы оценен в 280 тысяч рублей.

Как сообщила 25 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга, по три года строгого режима получили Андрей Шубин, Александр Мельников и Руслан Хвостов, на шесть месяцев меньше проведет в заключении Юрий Колесников.

Четверо оперативников сочтены виновными в превышении должностных полномочий при общении с сотрудницами салона «Белая кость» на проспекте Художников в Выборгском районе в августе 2017 года. Заведение рекламировало услуги голых массажисток, у полицейских не было сомнений в их занятии проституцией.

Благодаря прокуратуре подозрения в непристойном удалось отбить. Девушек признали потерпевшими. Они заявили гражданские иски к полицейским почти на 1 млн рублей в связи с простоем салона. Выборгский райсуд удовлетворил их требования на 280 тысяч рублей.



