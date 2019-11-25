Рождественская ярмарка закроет Кленовую улицу для автомобилистов. Монтировать павильоны начнут за две недели

На этой неделе в центре Петербурга начнут ограничивать движение для рождественской ярмарки, которая в этом году пройдет на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах.

Как сообщили в пресс-службе КРТИ, с 00:00 26 ноября 2019 года до 23:59 31 января 2020 года на Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади будет введен запрет движения и парковки транспортных средств.

Сама ярмарка, как сообщалось ранее, пройдет с 12 декабря по 13 января. Как пояснили в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, заблаговременное ограничение движения необходимо для монтажа павильонов и торгового оборудования. Его предоставляет предпринимателям ГБУ «Центр контроля качества товаров», которое является организатором ярмарки. Ранее чиновники пообещали установить «63 отапливаемых торговых местах, стилизованных под зимние сказочные домики, в том числе домики-патио для размещения точек общественного питания».



