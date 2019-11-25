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Общество
25.11.2019 12:33
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«Психануло и ушло». Азовское море впервые за десятилетия отступило от берега на сотню метров

Редкое природное явление – отлив у побережья Азовского моря в Краснодарском крае – произошло впервые за несколько десятилетий из-за сильного ветра. Местные жители наводнили соцсети красивыми необычными снимками.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @alina_tolstova666

 

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», – цитирует 25 ноября заявление пресс-службы МЧС РИА Новости. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrey Egorov (@rovego)

 

Ранее спасательные службы объявили об усилении ветра в регионе, включая и приморское побережье. Скорость достигала 37 метров в секунду, что и могло привести к отливу на сотню метров, которого местные жители не видели десятилетия. Когда море вернется, не сообщается. 

Необычное природное явление попало в Instagram с созданным специально для этого случая хештегом #мореушло. «Море психануло и ушло, а не надо было сравнивать его с лужей и говорить, что оно маленькое», – подмечает один из очевидцев.

 

 

 

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