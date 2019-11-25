Из Мойки спасли упавшего кота. Второго за неделю и почти на том же месте

Второго за неделю кота достали из Мойки сотрудники петербургского «Кошкиспаса».

Как рассказали 25 ноября в службе спасения животных, вчера днем телефон «Кошкиспаса» набрал горожанин, ставший очевидцем того, как в Мойку сиганул черный кот. Случилось это у дома №22, прямо у входа в отель Kempinski. Свидетель в приметы не верит, поэтому решил спасать животное, которое смогло выбраться из воды и забраться в нишу гранитной набережной.

Чтобы добраться до места, троим спасателям потребовалось немало времени. Действовать пришлось удавкой.





«Котеич оказался мал и сильно замерз. Отогрели в машине, передали в заботливые руки для передержки. А уже сегодня мы получили замечательное известие, что котика заберет себе заявитель», – отметили в службе.

Похожая ситуация случилась 19 ноября и тоже на Мойке. Из двора 16-го дома выскочил испуганный кот, бросился через дорогу и упал в реку. Спасательная операция длилась до 21 числа: животное пряталось от людей в трубе в нише набережной. Усатый просидел там почти три дня, грустно взирая на проплывавших мимо уток.