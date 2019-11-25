СК: Пьяный депутат насмерть сбил подростка в Марий Эл

Следственный комитет по городу Волжску предъявил обвинение 37-летнему депутату одного из местных сельских поселений в том, что он в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил подростка. Как сообщает СК 25 ноября, уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).

По версии следствия, вечером 19 ноября в селе Сотнур пьяный депутат за рулем превысил скорость и не справился с управлением, после чего автомобиль выехал на обочину и задавил 16-летнего подростка. Тот скончался на месте. Подозреваемый народный избранник арестован.



