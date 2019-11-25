Ошибки интерпретации. Что случилось в Южно-Китайском море

Новость о взрыве в Южно-Китайском море за сутки с малоизвестного сайта перебралась в топ авторитетных изданий. Военный обозреватель Илья Крамник рассказывает, как в откровенный фейк поверили опытные журналисты.

Фото: Liu Shiping/ Zuma/TASS

Об инциденте в Южно-Китайском море ряд СМИ сообщил 21 ноября 2019 года. Он описывался как взрыв мощностью в тротиловом эквиваленте от 10 до 20 килотонн, произошедший на глубине около 50 метров в 18:22 20 ноября по времени восточного побережья США (07:22 21 ноября по местному времени). Источником информации стал американский сайт Hal Turner Radio Show.

Новость тянула на сенсацию, но в силу неавторитетного источника имела все шансы «не взлететь» и помереть на просторах Интернета естественной смертью, если бы 22 ноября 2019 года по поводу инцидента не выступил российский Роспотребнадзор. На сайте ведомства был опубликован официальный комментарий.

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на население Российской Федерации отсутствует … » – было сказано в сообщении ведомства.

После этого некоторые СМИ и блогеры, перейдя в режим «дыма без огня не бывает», начали обсуждать вероятность инцидента всерьез. К обсуждениям присоединились и иные персонажи, которых в медиа принято относить к военным экспертам, нагнав дополнительного тумана. Всерьез обсуждались версии о ядерной аварии на американской или китайской АПЛ, о возможном инциденте с северокорейской лодкой-носителем баллистических ракет, о взрыве подводного беспилотника с ядерной энергетической установкой на борту, наконец, об испытании ядерного устройства – не исключено, китайского, возможно – с целью напугать США.





Проблема всех этих версий сводится к тому, что никто из выдвигавших и обсуждавших различные варианты развития событий в СМИ не потрудился оценить происходящее на предмет соответствия простейшим законам логики и базовым фактам, известным всем, кто когда-либо интересовался ядерными испытаниями.

Итак, по порядку.

Ядерный взрыв и все-все-все

Описанные условия якобы произошедшего взрыва в Южно-Китайском море (мощность в пределах 20 килотонн, глубина до 50 метров, местное время – 07:22) ставят перед пытливым читателем сразу ряд вопросов, первый из которых – кто мог это наблюдать?

По имеющемуся у человечества опыту подводных ядерных взрывов, подобный инцидент, произойди он в реальности, сопровождался бы весьма эффектным взрывным султаном высотой до 2000 метров. Таким султаном, который могли бы наблюдать, учитывая, что от восхода солнца прошло уже более полутора часов, с расстояния свыше 150 километров. Погода в регионе в этот день, судя по имеющимся источникам, была хорошая, без осадков, а переменная облачность не ограничивала видимость по горизонту.

Еще большее количество людей услышали бы взрыв, в том числе на кораблях, находящихся за пределами видимого горизонта, в первую очередь за счет распространения звука в толще воды.

С учетом того, что Южно-Китайское море является одним из самых оживленных морских перекрестков в мире в целом, вероятность того, что подобные спецэффекты остались незамеченными, а если и замеченными, то – неразглашенными, стремится к нулю.





Собственно, на этом рассуждения можно было бы и завершить, не ударяясь в проблемы отслеживания ядерных взрывов и прочие высокие материи. Тем не менее данная новость интересна механизмом ее распространения, который позволяет понять особенности реакции человека на информационные вбросы, независимо от их реалистичности.

Утиные истории

Первоисточник в виде Hal Turner Radio Show – одно из многих американских праворадикальных микро-СМИ, с характерным набором в виде многочисленных теорий заговора, периодически отличающийся периодическим вбросом новостей. Одной из наиболее известных в свое время стала «утка» о залоге американских земель и недвижимости в обеспечение государственного долга США перед китайскими держателями.

В качестве подтверждения своего вброса Turner, вскоре после опубликования первоначального сообщения, дополнил его информацией о повышении радиационного фона в районе взрыва, полученной через «глобальную сеть радиационного контроля» – Uradmonitor. Эта сеть представляет собой краудсорсинговый проект, предлагающий желающим покупать датчики, устанавливать их у себя по месту жительства и отправлять полученную информацию в сеть.

Данные Uradmonitor говорили о повышении фона до 0,24 мкзв/ч, однако сам по себе подобный уровень не говорит ни о чем – в ряде мест в мире он превышает эти значения по естественным причинам, а подобное изменение вполне может быть вызвано недостаточной точностью дозиметра.

Подобного бэкграунда в принципе должно было бы хватить любому вменяемому новостному редактору для того, чтобы проигнорировать сообщение, однако здесь вмешался «фактор Х» в лице Роспотребнадзора, опубликовавшего на сайте соответствующее заявление, что и повлекло за собой информационную волну.

Дополнительное воздействие на ситуацию оказали ставшие уже традиционными маневры ВМС США в регионе: эсминец «Уэйн Э. Майер» и корвет «Габриэль Клиффордс» в очередной раз посетили море близ китайских искусственных островов, воды которых КНР считает своими территориальными, а США – свободной для мореплавания акваторией.

Информация о наличии американских военных кораблей неподалеку от места инцидента, осмысливаемая вне контекста постоянной активности ВМС США в Южно-Китайском море, сделала свое дело, наведя некоторых авторов на туманные выводы о возможной связи прохода кораблей с «ядерным инцидентом».

23 ноября 2019 года «утка» добралась до РИА Новости, не поленившегося взять комментарий по вопросу о возможном взрыве у главы СВР Сергея Нарышкина. Руководитель СВР заявил об отсутствии у службы данных об инциденте и необходимости проверить имеющиеся сообщения.

Рабочая модель

На этом историю можно было бы закончить, однако продемонстрированной модели прохождения информации явно суждено большое будущее. Основными элементами этой модели можно назвать следующие:

1. «Стартовое сообщение» на малоизвестном, возможно, маргинальном сайте, с дополнительным разгоном в соцсетях.

2. «Подкрепление» утки «независимым источником», в роли которого в данном случае выступила Uradmonitor.

3. «Разгон» утки и превращение ее в новость через реакцию официальных структур, в данном случае – в виде Роспотребнадзора.

Итогом становится появление небольшого, легко опровергаемого, но токсичного мифа, который станет поводом для множества вторичных обсуждений, а в головах многих некритически настроенных читателей превратится в факт.

Попытаемся усложнить эту модель. На первом этапе предположим возможный целевой вброс дезинформации уже не через маргинальные, а через вполне системные СМИ. Следующим пунктом – выбор в качестве подкрепления более солидной аффилированной структуры и, наконец, заранее заготовленный последующий разгон. Эффект в этом случае может оказаться куда более значимым и опасным – особенно если разгонять не очевидную утку типа обсуждаемого сообщения о «ядерном инциденте», а что-то более хорошо укладывающееся в логическое мышление.

История заработанных продуманной дезинформацией богатств насчитывает уже немало времени. Липовые поводы для войны – также изобретение весьма и весьма давнее и регулярно используемое. Но вот ситуация, когда умело вброшенная дезинформация в итоге заставляет противника начать войну, оставляя ее инициатора «в белом» и с чистыми руками, пока все же была достаточно экзотичной.

Растущее разнообразие угроз в сочетании с понижающимся порогом критического восприятия информации делает подобное развитие событий вполне возможным и реализуемым.

Илья Крамник,

специально для «Фонтанки.ру»