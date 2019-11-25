Контрабандист из Молдавии лишился автомобиля на границе с Финляндией. В свой «Форд» он спрятал 13 тысяч сигарет

Нашпигованный сигаретами автомобиль марки Ford не сумел проскользнуть в Финляндию – в его тайниках обнаружили 670 пачек сигарет.

Как сообщает 25 ноября пресс-служба Выборгской таможни, за рулём машины с контрабандным грузом был гражданин Молдавии. На выезде из России в пункте пропуска «Брусничное» он заявил, что декларировать ему нечего, однако табак учуял служебный пёс. «На просвет» в автомобиле заметили 67 блоков сигарет, умещённых в скрытые полости машины. Общий вес изъятых сигарет составил 17 кг, стоимость, согласно экспертной оценке, – 167 тысяч рублей.

Изъяли не только контрабандный груз, но и сам «Форд» – как средство совершения правонарушения. Водителю вменили часть 2 статьи 16.1 КоАП, теперь ему грозит штраф от половины до двукратного размера стоимости товаров.



