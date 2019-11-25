Случайно разбитая бутылка водки стоила женщине жизни. За удар кулаком задержан ее сожитель

40-летний житель Камчатки задержан за убийство своей подруги. Как сообщили 25 ноября в региональном Следственном комитете, мужчина не выдержал вида разбитой бутылки водки.

По версии следствия, подозреваемый выпивал вместе с 36-летней подругой, когда произошла трагедия.

«Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одной из квартир по улице Взлетная в городе Елизово совместно с 36-летней сожительницей, из-за того, что последняя, находясь в состоянии алкогольного опьянения случайно разбила бутылку водки, кулаком нанес удар в глаз женщины», – описывают следователи дальнейшие события.

Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась в реанимации краевой больницы. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).



