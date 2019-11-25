В ЖК «Континенты» появилась возможность покупки квартир с помощью соцвыплат

ГК «КВС»

Дома I очереди ЖК «Континенты» от Группы компаний «КВС» подтвердили степень строительной готовности 70%. Это дает возможность расширить перечень способов оплаты. Теперь квартиры в жилом комплексе можно приобрести при помощи социальных выплат, например, жилищных сертификатов.

Средства федеральных и региональных программ государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, выделяются на покупку как готового жилья, так и квартир в новостройках. Однако по целому ряду программ реализовать социальную выплату на недвижимость в строящемся доме можно только после того, как объект достигнет 70%-ной строительной готовности.

«ГК «КВС» активно работает с программами господдержки, сотрудничает с Санкт-Петербургским Центром доступного жилья, Горжилобменом, развивает партнерские отношения с банками, которые принимают социальные выплаты в качестве первого взноса по ипотеке. Сегодня каждый клиент, который обращается в нашу компанию, может найти комфортный способ покупки квартиры, – отмечает Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». – Реализовать соцвыплату (жилищный сертификат) можно на покупку квартиры практически во всех жилых комплексах компании, даже тех, которые находятся на начальных этапах строительства. В частности, квартиры в квартале «Атмосфера» (ЖК «Новое Сертолово») и клубном доме Б57, которые мы реализуем через эскроу-счета, можно приобрести в рамках госпрограммы. Ранее эта соцвыплата была доступна только на вторичном рынке, сейчас – еще и в проектах, которые продаются по новым правилам, через эксроу».

«Континенты» – жилой комплекс комфорт-класса, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга, вдоль Брюлловской улицы, в километре от станции метро «Парнас» и в 500 метрах от Шуваловского парка. В составе проекта – шесть корпусов, подземный паркинг с доступом на лифте, своя торговая галерея, благоустроенный закрытый двор и детский сад на 150 малышей. Возведение комплекса ведется в три очереди. В продаже – две из них. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на сентябрь 2021 года, второй очереди – на сентябрь 2022 года.

Квартиры в ЖК «Континенты» передаются владельцам в полной чистовой отделкой уровня «комфорт+». Ряд лотов также предлагается уже со встроенными кухнями. Стоимость квартир начинается от 2,4 млн рублей.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#